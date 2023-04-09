Вероятность ухудшения отношений США с союзниками из-за утечки данных оценили

Политолог Топорнин усомнился в ухудшении отношений США с союзниками из-за утечки данных

Отношения США с союзниками вряд ли испортятся из-за утечки секретных данных Пентагона, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность разногласий между западными странами.

«Я не думаю, что такого рода "проступки" секретной службы могут привести к каким-то осложнениям с НАТО, той же Францией, Германией, Великобританией, Италией и другими странами. Возможно, это будет негативно расценено в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и штабе, президентом Украины. Потому что, если рассекречивается положение на фронте, какие-то данные, которыми может воспользоваться противник, это может привести к негативным последствиям. Но я не думаю, что Украина, которая очень сильно зависит от военной и финансовой помощи Соединенных Штатов Америки, будет этот вопрос каким-то образом муссировать, и отношения будут ухудшаться», — объяснил политолог.

США остаются главным и стабильным, самым значимым партнером Украины. Также США являются страной номер один в НАТО, которая оказывает значимую помощь Украине Николай Топорнин политолог

Ранее издание The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки сообщило, что обнародование информации о положении ВСУ грозит проблемами в отношениях с союзниками. По его словам, этот факт был болезненным и это может ограничить обмен разведывательными данными.

Часть бумаг, которые были слиты ранее, касаются ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). Оперативные сводки Объединенного комитета начальников штабов США, датированные концом февраля — началом марта, сделаны на основе разведданных. Из них следует, что Вашингтон мониторит действия высшего военного и политического руководства Украины, чтобы «иметь четкое представление» о стратегии Киева.

В документах сказано, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов 25 февраля оценивал положение сил страны в Артемовске как катастрофическое.

Кроме того, пишет издание, утечка документов показывает, что в наличии у США есть также доступ к планам России, благодаря чему Вашингтон может предупредить Киев о предполагаемых целях будущих атак.