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19:53, 9 апреля 2023Спорт

Стало известно о желании «Ференцвароша» продлить контракт с Черчесовым

«Матч ТВ»: «Ференцварош» предложил тренеру Станиславу Черчесову продление контракта

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

«Ференцварош» предложил российскому тренеру Станиславу Черчесову продление контракта. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Как сообщает источник издания, руководство клуба желает сохранить специалиста, чтобы он продолжал достигать высоких результатов. Отмечается, что Черчесов думает над предложением и в скором времени примет решение.

Черчесов подписал контракт с командой 20 декабря 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны.

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021 году.

Дарья Коршунова
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