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04:17, 9 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожье произошла серия взрывов

Рогов заявил о произошедшей серии громких взрывов в подконтрольном Украине Запорожье

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Серия громких взрывов произошла в подконтрольном Украине Запорожье. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его информации, серия громких взрывов в областном центре прозвучала в 01:47 ночи на воскресенье, 9 апреля. Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском и Шевченковском.

Рогов пообещал предоставить подробности произошедшего позже.

6 апреля российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила шесть ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) и летевших в Мелитополь Запорожской области. В окрестностях города было слышно как минимум три взрыва.

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Марина Совина
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