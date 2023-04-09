В Запорожье произошла серия взрывов

Рогов заявил о произошедшей серии громких взрывов в подконтрольном Украине Запорожье

Серия громких взрывов произошла в подконтрольном Украине Запорожье. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его информации, серия громких взрывов в областном центре прозвучала в 01:47 ночи на воскресенье, 9 апреля. Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском и Шевченковском.

Рогов пообещал предоставить подробности произошедшего позже.

6 апреля российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила шесть ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) и летевших в Мелитополь Запорожской области. В окрестностях города было слышно как минимум три взрыва.