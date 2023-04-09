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01:05, 9 апреля 2023Экономика

Россияне увеличили инвестиции в золото

«Известия»: россияне активизировали инвестиции в золото на 88%

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Количество операций с фьючерсами на золото на Мосбирже за первый квартал 2023 года увеличилось на 88 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого и составил 420 миллиардов рублей. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, спрос на вложения в биржевые паевые инвестиционные фонды, основной актив которых — золото, аналогично резко увеличился.

За первые три месяца 2023 года среднемесячный объем торгов этими инструментами вырос более чем в три раза по сравнению с прошлым годом — до 22,7 миллиарда рублей. К концу февраля 326 тысяч частных инвесторов имели подобные продукты в своих портфелях, однако еще в конце прошлого года их было 246 тысяч.

Ранее стало известно, что россиянину в среднем необходимо 195 тысяч рублей в месяц, чтобы ощущать себя счастливым. Наибольшие ожидания по доходам у жителей столицы — им для счастья нужно 260 тысяч рублей. В тройку лидеров вошли также Санкт-Петербург и Владивосток.

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Юлия Мискевич
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