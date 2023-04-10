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21:20, 10 апреля 2023Спорт

Названа причина ухода Бердыева из «Сочи»

Курбан Бердыев покинул пост тренера футбольного клуба «Сочи» по собственному желанию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи» по собственному желанию. Причину ухода ТАСС назвал генеральный директор команды Дмитрий Рубашко.

«Что тут обсуждать? Это было желание Курбана Бекиевича», — заявил Рубашко. Он подчеркнул, что вопросы о выплате неустойки являются внутренней кухней сочинцев.

Бердыев покинул пост тренера «Сочи» 10 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Хохлов. Он будет занимать этот пост до конца сезона.

Бердыев возглавлял «Сочи» с ноябре 2022 года. Его соглашение с командой было рассчитано до июня 2025 года. Под руководством специалиста клуб одержал две победы и потерпел три поражения в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 22 сыгранных в чемпионате России матчей «Сочи» имеет в активе 31 очко. Команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

Анастасия Борисова
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