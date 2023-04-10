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14:09, 10 апреля 2023Спорт

Стало известно об уходе Бердыева из «Сочи»

Metaratings: Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи». Об этом стало известно Metaratings.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Хохлов. Он будет занимать этот пост до конца сезона.

Бердыев возглавлял «Сочи» с ноябре 2022 года. Его соглашение с командой было рассчитано до июня 2025 года. Под руководством специалиста клуб одержал две победы и потерпел три поражения в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 22 сыгранных в чемпионате России матчей «Сочи» имеет в активе 31 очко. Команда располагается на девятой строке в турнирной таблице.

Дарья Коршунова
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