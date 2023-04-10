Ученый рассказал о токсичности снарядов с обедненным ураном

Профессор Неделькович сообщил, что обедненный уран легко проникает в организм

Обедненный уран, применяемый в боеприпасах, токсичен, а механизм действия при попадании тяжелого металла в организм не изучен до конца. Об этом профессор Приштинского университета Велимир Неделькович рассказал в беседе с News.ru.

По его словам, проблема возникает после взрыва боеприпаса с обедненным ураном. Он отметил, что обедненный уран легко проникает в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт и через открытые раны на коже.

«Известен случай, когда в Косово вскрыли подбитый снарядом с обедненным ураном танк, и даже кости находившегося внутри танкиста были обожжены», — сказал Неделькович.

В марте замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что вместе с танками Challenger 2 Лондон передаст Киеву партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках пакета военной помощи. Для орудия танка Challenger 2 разработано несколько типов бронебойных оперенных подкалиберных снарядов с сердечниками из обедненного урана, включая боеприпасы L26A1, L27A1 и L28A1.

В том же месяце эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко сообщил, что после взаимодействия снарядов с обедненным ураном с металлами образуется радиоактивная пыль.