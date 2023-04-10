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18:45, 10 апреля 2023Экономика

ЦБ и Минфин попросили не связывать снижение курса рубля со сделкой Shell

ЦБ и Минфин отказались видеть связь между разрешением Shell продать активы и курсом рубля

Фото: DCStockPhotography / Shutterstock / Fotodom

Валютные операции, связанные с разрешением нефтегазовой компании Shell продать активы в России и вывести более миллиарда долларов, не могли серьезно повлиять на снижение курса рубля. С этим мнением согласились замминистра финансов Алексей Моисеев и зампред Банка России Алексей Заботкин, сообщает РБК.

В ходе совместной рабочей группе по подготовке к годовому отчету Банка России в Госдуме Моисеев указал, что крупные покупки и продажи валюты должны проводиться в ходе жестких лимитов ЦБ, полную сумму разбивают на некоторое количество небольших траншей.

Заботкин также отказался видеть связь между двумя событиями, пусть они и происходили одновременно. Он попросил не преувеличивать влияние валютных операций, связанных с выходом иностранного бизнеса из российских активов.

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Платон Щукин
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