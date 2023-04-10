«Оренбург» упустил победу над «Ростовом» в матче РПЛ

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ со счетом 2:2

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:2. Первый мяч на 14-й минуте забил полузащитник хозяев Брайан Мансилья. На 22-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Владимир Обухов. На 80-й минуте отставание ростовчан сократил форвард Егор Голенков. На 89-й минуте защитник Максим Осипенко сравнял счет, а «Оренбург» упустил победу.

Таким образом, после 22 матчей «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Оренбург» располагается на восьмом месте, имея в активе 33 очка.

В следующем туре оренбуржцы примут московский «Локомотив», а «Ростов» — петербургский «Зенит». Обе встречи пройдут 16 апреля.