Раскольники попытались захватить храмы еще в одном украинском городе

Протоиерей Клименко: ПЦУ и украинские власти попытались захватить два храма в Переяславе

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с властями попытались захватить два храма еще в одном городе — Переяславе Киевской области. Об этом протоиерей Александр Клименко написал в своем Telegram-канале.

«В Переяславе Киевской области два храма, которые являются историческими памятниками архитектуры, — Свято-Троицкий и Свято-Успенский соборы — пробуют перевести сразу же в ПЦУ», — сообщил он.

Клименко заявил, что председателем и членами комиссии по переводу храмов в ПЦУ назначили заинтересованную сторону. Так, по решению властей, комиссию возглавил протоиерей ПЦУ Иван Бобитко. По словам Клименко, храмы удалось отстоять. «Но с такими главами комиссий, убежден, эта попытка захвата не последняя», — признал он.

Ранее сообщалось, что противники Украинской православной церкви (УПЦ) попытались захватить ее кафедральный собор в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области. В это время внутри собора шло богослужение.

9 апреля верующие обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить нарушать их права.