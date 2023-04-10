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10:37, 10 апреля 2023Из жизни

Модель создала парфюм с собственным потом для привлечения мужчин

В Бразилии модель создала парфюм с собственным потом для привлечения мужского внимания

Фото: @shopwanessamoura

29-летняя Ванесса Моура, модель и инфлюэнсер из Сан-Паулу, Бразилия, начала производить духи с добавлением собственного пота для привлечения мужского внимания. Об этом сообщает The Mirror.

Моура создала первый флакон парфюма в 2021 году. Она утверждает, что заметила, как мужчинам нравится естественный запах ее тела, поэтому решила использовать свой пот в качестве основы для духов. Модель утверждает, что ее бывший и нынешний бойфренды описывают запах ее пота как «сексуальный и возбуждающий».

Девушка добавляет в каждый флакон восемь миллилитров своего пота. Помимо этого, парфюм содержит фруктовые ноты мандарина, бергамота и розового перца.

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Поклонницы Моуры уже успели обзавестись экземплярами духов, и многие из них, по ее словам, отметили, что аромат действительно привлекает противоположный пол. Модель утверждает, что одна из ее подписчиц уже через несколько дней получила приглашение на свидание от коллеги по работе.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Ровена Кархарт пожаловалась на свою привлекательность и рассказала о трудностях жизни со слишком красивой внешностью. Девушка призналась, что не умеет принимать комплименты.

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Алиса Удовик
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