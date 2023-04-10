Белый дом пообещал продолжать помогать Украине после утечки секретных материалов

Советник Белого дома Кирби: утечка секретных материалов не повлияет на планы помощи Киеву

Утечка секретных материалов США, связанных с конфликтом на Украине, не отразится на планах по предоставлению помощи Киеву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается вашего вопроса насчет того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный», — отметил представитель администрации, пообещав, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется.