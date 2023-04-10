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09:40, 10 апреля 2023Спорт

Стали известны подробности о подготовке Костомарова к протезированию

ТАСС: Роман Костомаров под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров готовится к плановому протезированию. Подробности стали известны источнику ТАСС.

Как отмечает источник, 46-летний спортсмен продолжает постепенное восстановление, его показатели остаются в норме. «Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения», — добавил он.

Ранее РБК сообщал, что состояние Костомарова продолжает улучшаться, и он будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Отмечается, что фигурист постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Дарья Коршунова
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