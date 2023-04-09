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15:00, 9 апреля 2023Спорт

В окружении Костомарова рассказали о сроках его перевода из реанимации

РБК: фигуриста Романа Костомарова выпишут из реанимации в ближайшие два месяца

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Об этом РБК сообщили в окружении спортсмена.

По информации источника, состояние 46-летнего фигуриста улучшается с каждым днем. Отмечается, что Костомаров постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.

4 марта сообщалось, что олимпийский чемпион постепенно выходит из комы. До этого стало известно, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Анастасия Борисова
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