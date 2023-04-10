Тренер Станислав Черчесов сообщил о продлении контракта с «Ференцварошем» на один сезон

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил о продлении контракта с клубом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, клуб активировал опцию пролонгации соглашения еще на один год — до лета 2024-го. «Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а по окончании турнира мы вновь обсудим с руководством вопрос укрепления состава перед новым сезоном», — добавил Черчесов.

Черчесов подписал контракт с «Ференцварошем» 20 декабря 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны. В нынешнем сезоне его команда лидирует в национальном первенстве с отрывом в шесть очков.

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления на чемпионате Европы 2021 года.