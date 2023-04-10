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18:44, 10 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили об ударе в спину от Польши

Олег Соскин заявил об ударе Варшавы в спину Киеву в виде ограничений на ввоз зерна

Фото: Jens Büttner / dpa / Globallookpress.com

Варшава нанесла Киеву удар, решив сократить импорт украинского зерна после протестов польских фермеров. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на видео, размещенном на его YouTube-канале.

«В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует [на Украине], — это сельскохозяйственный сектор. И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что Украина готова прекратить поставлять Польше зерно на продажу и сохранить исключительно транзит продукции. До этого польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что на фоне протестов фермеров Варшава сократила ввоз украинского зерна в пять-шесть раз.

В начале апреля стало известно, что наплыв зерна с Украины вызвал недовольство в странах Европы. Этот факт привел к финансовым проблемам у фермеров в Польше, Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии.

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Варвара Кошечкина
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