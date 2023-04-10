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20:43, 10 апреля 2023Интернет и СМИ

Звезда «Кривого зеркала» словами «год ада» высказался об отказе от алкоголя

Артист Александр Морозов словами «год ада» высказался об отказе от алкоголя

Кадр: ОХ / YouTube

Артист эстрады, звезда юмористических программ «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» Александр Морозов рассказал об ощущениях в первый год после отказа от алкоголя. В выпуске проекта «Ошуительное хоу», доступном на YouTube, он признался, что поначалу ему было очень скучно без спиртного.

По словам Морозова, он перестал употреблять алкоголь в мае 2021 года. «Ты знаешь, [пережил] год ада, потому что скучно. Раньше медведи, цыгане, караоке, праздник каждый день. А потом — хобана! — и пустота, вообще делать нечего», — заявил артист, отвечая на вопрос юмориста Гарика Харламова о том, тянуло ли его к спиртному.

Юморист также отметил, что, пытаясь развлечь себя, читал книги и смотрел кино.

В январе 2022 года Морозов рассказывал, что в прошлом регулярно употреблял спиртные напитки, из-за чего у него образовалась язва желудка. Артист признался, что из-за недуга попал в реанимацию и находился на грани жизни и смерти. После этого он решил навсегда отказаться от алкоголя.

Ранее стало известно, что Морозов решил отправиться в зону спецоперации. Звезда «Кривого зеркала» заявил, что намерен выступать перед мирными жителями.

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Маргарита Щигарева
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