Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:47, 8 февраля 2023Интернет и СМИ

Звезда «Кривого зеркала» отправится в зону СВО

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов отправится выступать в зону СВО

Кадр: телеканал «Россия 1»

Известный артист, участник юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов заявил, что в ближайшее время отправится с выступлениями в зону специальной военной операции (СВО). О планах посетить Донбасс юморист рассказал MK.RU.

«У меня сейчас напрямую идут переговоры с руководством Донбасса: обязательно поеду туда в ближайшее время. Честно говоря, я уже на чемоданах. Жду не дождусь, когда будем выезжать. Я готов, и все мои ребята-артисты готовы», — поделился он.

Звезда «Кривого зеркала» добавил, что выступать планируется перед мирными жителями, потому что на передовую коллектив не пускают. «Наверное, это обоснованно. У меня большой коллектив, это действительно опасно. Сначала надо мирных повеселить, а потом уже, может, и на передовую пустят!» — пояснил он.

По словам юмориста, для жителей Донбасса у него подготовлен большой репертуар песен и юмористических номеров. «У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъемных точно! Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой Пчелки несколько четверостиший про фашистов, буду их исполнять», — рассказал он.

В марте 2022 года Морозов рассказал о проблемах со здоровьем. Он признался, что некоторое время страдал от синдрома обструктивного апноэ — это опасное состояние, которое характеризуется временной остановкой дыхания во сне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Российские войска ликвидировали более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении
Офицер ЛНР сообщил о зачистке всех укрепрайонов ВСУ в Марьинке
Москвичи выбрали животное для символа 2023 года
Озвучены сроки принятия решения о допуске россиян на Олимпийские игры-2024
На украинских АЭС зафиксировали эхо турецких землетрясений
Семья Саакашвили заплатила более 900 тысяч долларов за его освобождение
Дрон ВСУ залетел на территорию России по странной траектории и атаковал куст
Звезда «Кривого зеркала» отправится в зону СВО
Названа причина высокого спроса на накладные ягодицы у россиянок
BrahMos захотела предложить России новую авиационную ракету
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.