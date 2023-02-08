Звезда «Кривого зеркала» отправится в зону СВО

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов отправится выступать в зону СВО

Известный артист, участник юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов заявил, что в ближайшее время отправится с выступлениями в зону специальной военной операции (СВО). О планах посетить Донбасс юморист рассказал MK.RU.

«У меня сейчас напрямую идут переговоры с руководством Донбасса: обязательно поеду туда в ближайшее время. Честно говоря, я уже на чемоданах. Жду не дождусь, когда будем выезжать. Я готов, и все мои ребята-артисты готовы», — поделился он.

Звезда «Кривого зеркала» добавил, что выступать планируется перед мирными жителями, потому что на передовую коллектив не пускают. «Наверное, это обоснованно. У меня большой коллектив, это действительно опасно. Сначала надо мирных повеселить, а потом уже, может, и на передовую пустят!» — пояснил он.

По словам юмориста, для жителей Донбасса у него подготовлен большой репертуар песен и юмористических номеров. «У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъемных точно! Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой Пчелки несколько четверостиший про фашистов, буду их исполнять», — рассказал он.

В марте 2022 года Морозов рассказал о проблемах со здоровьем. Он признался, что некоторое время страдал от синдрома обструктивного апноэ — это опасное состояние, которое характеризуется временной остановкой дыхания во сне.