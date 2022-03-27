Звезда «Кривого зеркала» рассказал о проблемах со здоровьем

Юморист Морозов рассказал, что заснул за рулем из-за проблем со здоровьем и устроил ДТП

Артист юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов, сбросивший 70 килограммов лишнего веса, рассказал о проблемах со здоровьем. Подробности юморист раскрыл в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Морозов признался, что некоторое время страдал от синдрома обструктивного апноэ — это опасное состояние, которое характеризуется временной остановкой дыхания во сне. «Во время остановки дыхания начинается гипоксия головного мозга, то есть кислород не поступает, [начинается] отмирание клеток. (...) Я вообще перестал запоминать тексты из-за этого», — сообщил он.

Артист добавил, что из-за этого синдрома стал засыпать в разных местах. Однажды Морозов даже устроил ДТП. Юморист вспомнил, как случайно уснул за рулем, и, когда бампер его машины дотронулся до впереди стоящего автомобиля, то он проснулся и случайно нажал на газ. «И я (...) полмашины затолкал под грузовик. Хорошо, что я человека не убил. Машина в хлам», — сказал он.

Ранее звезда «Кривого зеркала» раскрыл подробности жизни после похудения на 70 килограммов. Морозов заявил, что не занимается спортом и не соблюдает диету.