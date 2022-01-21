Звезда «Кривого зеркала» отказался от алкоголя из-за проблем со здоровьем

Артист юмористического проекта «Кривое зеркало» Александр Морозов заявил, что отказался от алкоголя из-за серьезных проблем со здоровьем. Юморист принял такое решение по совету медиков после того, как несколько дней провел в реанимации. Подробности он рассказал на своем YouTube-канале «Пчелка».

Звезда «Кривого зеркала» пояснил, что два года назад он пережил гастрошунтирование — это оперативное вмешательство, значительно уменьшающее объем желудка. Из-за этого Морозов не только похудел на 70 килограммов, но и столкнулся с некоторыми изменениями в организме. «У меня кое-что перешито, у меня часть кишечника отключена. Меня предупредили, что с алкоголем надо быть очень осторожным, а я совсем неосторожный человек был с алкоголем», — поделился он.

Юморист отметил, что регулярно пил крепкие спиртные напитки. По его словам, один-два стакана водки или виски за вечер для него были нормой. В результате Морозов заработал язву желудка. «Три дня жесточайшей реанимации. Меня просто вытащили с того света. Я реально мог умереть», — сказал он. Звезда «Кривого зеркала» добавил, что ситуация настолько испугала его, что он решил бросить пить навсегда.

Сейчас у артиста, по его словам, новый жизненный этап. Морозов поделился, что первое время ему было трудно, зато он стал понимать много нового и больше думать. «Алкашу трудно принимать этот мир заново. Это как новорождение. Я родился — Санька Морозов, который не бухает, и сидит перед вами (зрителями YouTube — прим. «Ленты.ру») счастливый и здоровый. Надеюсь, вы меня и поздравляете», — заключил юморист.

Ранее Морозов раскрыл подробности жизни после похудения на 70 килограммов. Он рассказал, что не занимается спортом и не соблюдает диету, однако со временем потерял желание употреблять сытную еду.