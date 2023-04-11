В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»

The Drive: на российский авианосец «Адмирал Кузнецов» только предстоит набрать экипаж

На единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — еще только предстоит набрать экипаж. О «еще одном препятствии» для корабля рассказало американское издание The Drive.

В публикации приводится ссылка на материал «Известий», в котором говорится о необходимости набрать для службы на корабле экипаж из 1,5 тысячи человек, в частности, специалистов по эксплуатации нового оборудования, что станет непростой задачей для кадровиков.

По оценке The Drive, подготовка военных для авианосца, ремонт которого завершится в 2024 году, может занять месяцы. Тем не менее, в издании уверены, что работы по кораблю идут, пусть и с задержками, но по заранее намеченному плану.

В марте обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками заявил, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» теоретически является боеспособным кораблем.

В феврале «Адмирал Кузнецов» покинул сухой док 35-го судоремонтного завода в Мурманске.