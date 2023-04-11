В минском «Динамо» сменился главный тренер

Дмитрий Квартальнов возглавил минский хоккейный клуб «Динамо»

Дмитрий Квартальнов возглавил минский хоккейный клуб «Динамо». О назначении сообщается на сайте команды.

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на один сезон. Он сменил на посту канадца Крэйга Вудкрофта, с котором минский клуб решил не продлевать соглашение.

В сезоне-2022/2023 «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло в плей-офф турнира. В первом раунде на вылет белорусский клуб уступил петербургскому СКА со счетом в серии 2-4.

Ранее стало известно о смене главного тренера в «Металлурге». После увольнения Ильи Воробьева магнитогорский клуб возглавил Андрей Разин.