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11:56, 11 апреля 2023Спорт

В минском «Динамо» сменился главный тренер

Дмитрий Квартальнов возглавил минский хоккейный клуб «Динамо»

Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

Дмитрий Квартальнов возглавил минский хоккейный клуб «Динамо». О назначении сообщается на сайте команды.

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на один сезон. Он сменил на посту канадца Крэйга Вудкрофта, с котором минский клуб решил не продлевать соглашение.

В сезоне-2022/2023 «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло в плей-офф турнира. В первом раунде на вылет белорусский клуб уступил петербургскому СКА со счетом в серии 2-4.

Ранее стало известно о смене главного тренера в «Металлурге». После увольнения Ильи Воробьева магнитогорский клуб возглавил Андрей Разин.

Дарья Коршунова
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