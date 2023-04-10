Объявлен новый главный тренер «Металлурга»

Андрей Разин назначен главным тренером магнитогорского хоккейного клуба «Металлург»

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» объявил имя нового главного тренера. О назначении сообщается на сайте команды.

«Металлург» подписал контракт с Андреем Разиным. Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на два года.

3 апреля сообщалось о решении «Металлурга» уволить главного тренера Илью Воробьева после вылета команды в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Клуб не смог выйти в полуфинал, проиграв омскому «Авангарду» в серии со счетом 0-4.

В сезоне-2021/2022 «Металлург» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА.