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11:40, 10 апреля 2023Спорт

Объявлен новый главный тренер «Металлурга»

Андрей Разин назначен главным тренером магнитогорского хоккейного клуба «Металлург»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» объявил имя нового главного тренера. О назначении сообщается на сайте команды.

«Металлург» подписал контракт с Андреем Разиным. Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на два года.

3 апреля сообщалось о решении «Металлурга» уволить главного тренера Илью Воробьева после вылета команды в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Клуб не смог выйти в полуфинал, проиграв омскому «Авангарду» в серии со счетом 0-4.

В сезоне-2021/2022 «Металлург» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА.

Дарья Коршунова
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