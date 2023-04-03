«Металлург» уволит главного тренера Воробьева после вылета в четвертьфинале плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» уволит главного тренера Илью Воробьева. Об этом объявил первый вице-президент магнитогорской команды Сергей Ласьков на пресс-конференции по итогам сезона-2022/2023.

Ласьков рассказал, что контракт со специалистом будет расторгнут 30 апреля. «В связи с тем, что мы сыграли неудовлетворительно, а цели мы всегда ставим большие и конкретные, мы не остались на том же результате, а ухудшили его», — объяснил он решение.

«Металлург» не смог выйти в полуфинал плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда вылетела в четвертьфинале, уступив омскому «Авангарду» со счетом в серии 0-4.

В сезоне-2021/2022 «Металлург» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА.