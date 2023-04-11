Российскому футболисту посоветовали уехать в европейский клуб

Масалитин посоветовал игроку ЦСКА Игорю Дивееву перейти в европейский клуб вместо «Зенита»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин посоветовал армейцу Игорю Дивееву перейти в европейский клуб вместо «Зенита». Его слова приводит «Газета.Ru».

Масалитин назвал Дивеева одним из лучших центральных защитников Российской премьер-лиги (РПЛ) и заявил, что он без проблем впишется в систему главного тренера петербуржцев Сергея Семака. «Но, по мне, если у него есть варианты, то лучше уезжать за рубеж и там проявлять себя», — добавил он.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» проявляет интерес к Дивееву. Источник издания отметил, что клуб сделает официальное предложение российскому защитнику, если он не продлит контракт с ЦСКА.

1 марта Дивеев рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в европейском клубе. «Я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — заявил он.

Дивеев провел 12 матчей в текущем сезоне РПЛ, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.

