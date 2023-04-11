Улучшение прогноза МВФ по экономике России при санкциях объяснили

Экономист Масленников: позитивный прогноз МВФ связан с экономической устойчивостью России

Решение России переориентировать свои нефтегазовые рынки на сотрудничество с Китаем и Индией позволило ей сохранить свою макроэкономическую устойчивостью в условиях западных санкций. Об этом «Ленте.ру» заявил экономист, политолог Никита Масленников, комментируя данные Международного валютного фонда (МВФ) о том, что по итогам 2023 года ВВП России вырастет на 0,7 процента.

«Аналитиками МВФ, видимо, делается ставка на то, что мировая экономика, хотя и замедляется, в текущих условиях наша нефтегазовая отрасль выбирает курс на переориентацию на рынки Большой Азии — то есть на Китай и Индию. Рост мировой экономики в этом году прогнозируется 2,8 процента, но тем не менее даже в этих темпах совокупная роль Китая и Индии будет составлять примерно половину мирового темпа роста», — объяснил экономист.

Он также подчеркнул, что российская экономическая система продемонстрировала свою устойчивость в связи с обрушившимися на нее ограничительными мерами со стороны Запада.

«Несмотря на санкции, Россия показала серьезную макроэкономическую устойчивость, и это не гарантия быстро роста, но гарантия того, что не будет откровенного падения», — добавил Масленников.

Ранее МВФ улучшил прогноз по по ВВП России на 2023 год. Согласно оценкам Фонда, российский ВВП по итогам текущего года вырастет на 0,7 процента, а по итогам 2024-го — на 1,3 процента (минус 0,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом). Мировая экономика в целом, согласно опубликованным данным, вырастет на 2,8 и 3 процента в этом и будущем году соответственно.

6 апреля аналитики Всемирного банка заключили, что по итогам 2023 года ВВП России упадет на 0,2 процента. Организация улучшила предыдущий прогноз на 3,1 процентного пункта (последний раз ВБ ухудшил прогноз с 2 до 3,3 процента). Однако прогноз относительно 2024 года Всемирный банк ухудшил — теперь организация ожидает, что рост ВВП страны составит 1,2 процента вместо 1,6.

Комментируя отчет организации, в Минэкономразвития отметили, что эксперты недооценили степень гибкости российской экономики.