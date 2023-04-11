Тело 38-летней женщины нашли на пустыре в российском городе

Тело 38-летней женщины нашли на пустыре в Черновском районе Читы

Тело 38-летней женщины нашли на пустыре в Черновском районе Читы. Об этом сообщает российский портал Chita.ru.

Помощник руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков пояснил, что на трупе не было обнаружено признаков криминальной смерти. Погибшую горожанку, по его словам, успели опознать родственники.

«Это местная жительница 1984 года рождения. <...> Назначена судебно-медицинская экспертиза, ожидаем ее предварительные итоги», — отметил Марков.

Он подчеркнул, что при погибшей были украшения, что вкупе с отсутствием телесных повреждений отвергает версию хищения или иного преступления.

6 апреля сообщалось, что под Нижнекамском обнаружили тело пенсионерки, которая пропала почти полгода назад.

До этого в Ярославской области без вести пропавшую жительницу Ростовского района спустя четыре дня нашли мертвой у реки.