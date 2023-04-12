Раскрыт секрет дыхательной гимнастики экстремала для повышения выносливости

Инструктор Мальцев рассказал, что дыхательная гимнастика уменьшает воспаления в организме

Cертифицированный инструктор по методу рекордсмена-экстремала Вима Хофа Алексей Мальцев раскрыл секрет дыхательной гимнастики голландца для повышения выносливости. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Мальцев рассказал, что нужно сделать 30-45 глубоких вдохов от живота к груди и спокойных выдохов до нейтрального давления в легких. Затем необходимо задержать дыхание на выдохе, так как это поможет прийти в состоянии, похожее на медитацию. Далее нужно сделать полный вдох и задержать дыхание на 15 секунд.

Инструктор заявил, что подобная дыхательная гимнастика уменьшает воспалительные процессы в организме, особенно аутоиммунные заболевания и артрит. Он подчеркнул, что упражнения дают человеку энергию, снижают уровень стресса и повышают иммунитет.

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