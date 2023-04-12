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15:31, 12 апреля 2023Бывший СССР

Херш заявил о передаче Зеленскому от ЦРУ списка украинских коррупционеров

Херш: ЦРУ передало Зеленскому список украинских коррумпированных чиновников и военных

Фото: Omar Marques / Getty Images

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) передало президенту Украины Владимиру Зеленскому список из 35 украинских коррумпированных чиновников и военных. Об этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своем блоге на платформе Substack.

«[Глава ЦРУ Уильям] Бернс также представил Зеленскому список из тридцати пяти генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно ЦРУ и другим представителям американского правительства», — заявил он.

Херш отметил, что президент Украины ответил на давление США через десять дней, публично уволив десять чиновников, указанных в списке. Уволенные нагло хвастались имеющимися у них деньгами и ездили по Киеву на новых автомобилях Mercedes, передает журналист слова одного из сотрудников разведки.

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Кристина Есикова
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