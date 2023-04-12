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20:51, 12 апреля 2023Мир

Блокировку Францией решения ЕС о закупке боеприпасов для Украины объяснили

Политолог Топорнин связал с экономикой блокировку Францией закупки боеприпасов для Украины

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Франция заблокировала решение Европейского союза (ЕС) о закупке боеприпасов для Украины на сумму в два миллиарда евро из-за вопросов экономики. Так действия Парижа в беседе с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Как сообщило Польское агентство печати (Polska Agencja Prasowa, PAP), половину суммы планировалось отправить государствам ЕС на возмещение поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако на европейских складах не хватает снарядов, поэтому было предложено купить их в других странах.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон уже много раз говорил о том, что необходимо ассигнования на военные нужды и на помощь Украине в первую очередь размещать на территории стран Европейского союза. И он не забывает про военно-промышленный комплекс Франции. Выяснилось, что на территории ЕС не так много действующих предприятий, которые производят эти военные боеприпасы. Выяснилось, что Европейский союз сегодня не может обеспечить такое количество боеприпасов, потому что военные заводы не в состоянии производить новое количество. Второй момент — страны-члены ЕС должны держать уровень своей обороноспособности», — сказал политолог.

В ЕС есть, конечно, боеприпасы, но отдавать последние Украине они не имеют права. Поэтому Макрон говорит, что в условиях энергетического и экономического кризиса не очень рационально выделять третьим странам

Николай Топорнинполитолог

Ранее стало известно, что военные круги в Брюсселе усомнились в том, что ЕС удастся воплотить план передаче Украине миллиона снарядов. По данным Welt am Sonntag, этого может не произойти, поскольку боеприпасы не получится собрать в течение года.

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Варвара Кошечкина
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