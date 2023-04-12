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14:32, 12 апреля 2023Спорт

Тренера ПСЖ обвинили в расизме

RMC Sport: тренера ПСЖ Кристофа Гальтье обвинили в расизме, когда он руководил «Ниццей»

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Главного тренера французского ПСЖ Кристофа Гальтье обвинили в расистских высказываниях, когда специалист руководил «Ниццей». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Жюльену Фурнье электронное письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Якобы болельщики жаловались тренеру на состав. «Наша команда не отражает того, чего хотят люди, так же как она не отражает меня», --написал Фурнье тренер.

4 апреля L'Equipe сообщил, что Гальтье оказался под угрозой увольнения. Специалисту якобы дали два матча на исправление ситуации в Лиге 1.

Гальтье возглавил команду 5 июля 2022 года. После 30 туров ПСЖ под его руководством занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. Команда вылетела из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала турнира мюнхенской «Баварии».

Анастасия Борисова
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