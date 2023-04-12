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00:11, 12 апреля 2023Россия

В российском городе упал неопознанный объект

В Екатеринбурге упал неопознанный объект, похожий на метеор

В Екатеринбурге упал неопознанный летающий объект. Видео инцидента, записанное на видеорегистратор, опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как над городом пролетел пылающий метеор, который упал за пределами жилых домов. Определить объект пока не удалось.

Ранее в районе Всеволожска Ленобласти упал воздушный шар с закрепленной на нем электроникой. Позже объект опознали — им оказался метеорологический зонд Росгидромета.

7 апреля неизвестный объект пролетел в небе над Усть-Кутским районом Иркутской области и попал на видео камер наружного наблюдения. Власти города предположили, что это метеорит или осколок от него и подтвердили, что видео не фейковое.

Юлия Мискевич
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