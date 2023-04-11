Упавший в Ленобласти объект опознали

РБК: в районе Всеволожска в Ленобласти упал метеорологический зонд Росгидромета

Упавший в районе Всеволожска в Ленинградской области объект опознали — им оказался метеорологический зонд Росгидромета. Об этом заявил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин в беседе с РБК.

О падении воздушного шара с закрепленной на нем электроникой стало известно 11 апреля. Отмечается, что шар обнаружили около 18:00. Купол был сдут, к объекту были прикреплены провода и электронные устройства.

В конце февраля в пяти регионах России произошли атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О происшествиях сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.