Воздушный шар с электроникой упал в Ленобласти

В районе Всеволожска в Ленобласти упал воздушный шар с закрепленной на нем электроникой

В районе Всеволожска Ленобласти упал воздушный шар с закрепленной на нем электроникой. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, шар был обнаружен около 18:00. Купол шара был сдут, к нему были прикреплены провода и электронные устройства.

Сообщается, что на место инцидента прибыли специальные службы. Позже издание со ссылкой на пресс-службу МВД уточнило, что находка является обычным метеозондом.

Внешний вид устройства, прикрепленного к шару, схож с конструкцией радиозонда MP3-H1, используемого для наблюдений за атмосферой Земли.

Особое внимание приковано к летательным аппаратам на фоне участившихся случаев попыток атак дронов ВСУ на инфраструктурные объекты. Так сегодня 11 апреля, беспилотник врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. А днем ранее, 10 апреля, дрон пытался атаковать электроподстанцию в Курской области.