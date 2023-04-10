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09:07, 10 апреля 2023Россия

Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в граничащем с Украиной регионе

SHOT: в Курской области беспилотник со взрывчаткой пытался атаковать электроподстанцию

Фото: Leah Millis / Reuters

Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области. О попытке атаки на граничащий с Украиной российский регион пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, беспилотный летательный аппарат был начинен взрывным устройством — его обломки нашли в Суджанском районе Курской области примерно в двух километрах от границы с Украиной.

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Дрон не долетел до электроподстанции, так как упал. Никто не пострадал. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Ранее украинский беспилотник «Лелека-100» заметили и посадили в Курской области. Предварительно, с помощью устройства противник намеревался выведать информацию о позициях российской техники. Украинская сторона планировала в перспективе вести минометные обстрелы по данным, собранным «Лелекой-100».

С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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