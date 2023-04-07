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12:31, 7 апреля 2023Россия

Украинский беспилотник «Лелека-100» заметили и посадили под Курском

Mash: украинский БПЛА «Лелека-100» заметили и посадили в Курской области

Фото: VoidWanderer / Wikimedia

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека-100» заметили и посадили в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, с помощью устройства противник намеревался выведать информацию о позициях российской техники. Украинская сторона планировала в перспективе по данным, собранным «Лелекой-100», вести минометные обстрелы.

Беспилотник Вооруженных сил Украины начали изучать специалисты. Власти Курской области пока не комментировали произошедшее.

Как пишет Telegram-канал Shot, дрон без опознавательных знаков заметили 6 апреля над полем в Хомутовском районе — это в четырех километрах от границы с Украиной.

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Анна Щербакова
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