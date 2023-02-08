Дрон ВСУ залетел на территорию России по странной траектории и атаковал куст

Shot сообщил, что дрон ВСУ сбросил ракету на куст в Суджанском районе Курской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) залетел на приграничную территорию в Суджанском районе Курской области и атаковал куст. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно авторам поста, во время патрулирования российские военные заметили вдалеке над лесополосой квадрокоптер, который летал по странной траектории — резко и из стороны в сторону. Через некоторое время произошел взрыв. Прибывшие на место военнослужащие увидели, что беспилотник скинул боеприпас на куст. При этом поблизости нет гражданских или военных объектов.

На прикрепленных к посту фотографиях видно обломки упавшего снаряда. По данным Shot, они принадлежат противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) «Корсар». По версии канала, ВСУ сложно применять его в ходе боевых действий из-за активности российской артиллерии и танков, поэтому снаряд используется для диверсий с использованием дронов.

По информации из открытых источников, ПТРК «Корсар» использует ракету Р-3 калибра 107 миллиметров. Вес комплекса с учетом снаряда достигает 18 килограммов при длине в 1,1 метра.