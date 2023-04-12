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06:15, 12 апреля 2023Наука и техника

Минобороны показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты

Минобороны РФ показало пуск межконтинентальной баллистической ракеты с «Капустиного Яра»

Минобороны России показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Видео опубликовано в Telegram-канале «Комсомольской правды».

Отмечается, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объеме.

О пуске, осуществленном Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), Минобороны РФ сообщило в ночь на среду, 12 апреля. Целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

В декабре прошлого года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что в России в 2023 году планируется в два раза увеличить число пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с Плесецка и Капустина Яра.

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Марина Совина
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