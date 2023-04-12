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00:27, 12 апреля 2023Наука и техника

В России провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты

РВСН России провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр»

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщили в Минобороны России в среду, 12 апреля, передает ТАСС.

По данным ведомства, целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть МБР с точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане.

Пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения, добавили в Минобороны.

В декабре прошлого года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что в России в 2023 году планируется в два раза увеличить число пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с Плесецка и Капустина Яра. Он напомнил, что в 2022 году было проведено четыре пуска МБР, в этом году планируется провести восемь пусков.

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Марина Совина
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