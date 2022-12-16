В России в 2023 году в два раза увеличат число пусков МБР

Командующий РВСН Каракаев: в 2023 году планируется провести восемь пусков МБР

В России в 2023 году планируется в два раза увеличить число пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с Плесецка и Капустина Яра. Об этом в интервью «Красной звезде» заявил командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Командующий РВСН напомнил, что в 2022 году с было проведено четыре пуска МБР.

«В 2023 году планируется провести восемь пусков МБР, причем как с космодрома Плесецк, так и с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр», — сказал генерал-полковник.

По его словам, уведомление о проведении соответствующих пусков не менее чем за сутки через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности получает американская сторона.

В декабре Каракаев сообщил, что второй полк гиперзвуковых ракет «Авангард» заступит на боевое дежурство в субботу, 17 декабря.