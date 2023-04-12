Трамп ответил на вопрос о виновных в подрыве «Северных потоков»

Экс-президент США Трамп заявил, что Россия не причастна к подрыву «Северных потоков»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия не причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Журналист Такер Карлсон поинтересовался у политика, кто виновен в произошедшем. «Я не хочу, чтобы у нашей страны были проблемы, поэтому я воздержусь от ответа на вопрос. Я могу сказать вам, кто этого не делал — Россия», — ответил Трамп.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова осудила Вашингтон за отрицание своей причастности к диверсии на газопроводах. По ее словам, Россия сделает все, что в ее силах, чтобы не дать Западу заглушить тему с подрывами.

В начале февраля журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждается, что организаторами диверсии являются США. По версии Херша, водолазы американской армии заложили под трубопроводы взрывные устройства, которые активируются дистанционно. Также утверждалось, что Вашингтон действовал под прикрытием маневров НАТО Baltops 22.