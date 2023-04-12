Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:1
Завершен
Хауме Мунар
Монте-Карло
Даниил Медведев
2:0
Завершен
Лоренцо Сонего
Монте-Карло
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Милан
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Манчестер Юнайтед
Завтра
22:00 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
18:38, 12 апреля 2023Спорт

Выступавший в КХЛ американский игрок назвал россиян «законченными алкоголиками»

Бывший хоккеист «Адмирала» Джеймс Вишневски назвал россиян «законченными алкоголиками»

Фото: Mike Carlson / Reuters

Бывший хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» американец Джеймс Вишневски рассказал о времени, проведенном в России. Его слова приводит YouTube-канал The Cam & Strick Podcast.

Спортсмен назвал россиян «законченными алкоголиками». «Они не умеют пить немного, за компанию, а напиваются до чертиков. И выходные там редко дают, потому что иначе все будут уходить в запои на несколько дней. В клубе никто не будет знать, где их игроки», — заявил Вишневски.

Вишневски провел за «Адмирал» 16 матчей в КХЛ. Он подписал контракт с клубом на десять недель в сезоне-2016/2017. Ранее американец также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Чикаго Блэкхокс», «Анахайм Дакс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадиенс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнс».

22 февраля канадский защитник «Адмирала» Колби Уильямс назвал разницу между российским и американским менталитетом. «Русские люди — честные. Здесь сразу скажут, если что-то не нравится, не будет никаких искусственных улыбок», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что это заставляет его работать и двигаться вперед, так как в Северной Америке в хоккее стараются быть слишком политкорректными.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
«Сверхновые» открылись во «ВКонтакте»
Стали известны подробности смерти писателя Эдуарда Багирова
Анна Седокова снялась в латексном белье
Российского депутата застукали за справлением нужды на забор и сняли на видео
Диетолог перечислила замедляющие старение изменения в питании
Хинштейн обеспокоился созданием «параллельной Росгвардии» в МВД
Звезда «Универа» рассказала об отобравшем у нее квартиру бывшем муже
Раскрыт размер пенсий и зарплат российских космонавтов
Выступавший в КХЛ американский игрок назвал россиян «законченными алкоголиками»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.