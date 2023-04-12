Выступавший в КХЛ американский игрок назвал россиян «законченными алкоголиками»

Бывший хоккеист «Адмирала» Джеймс Вишневски назвал россиян «законченными алкоголиками»

Бывший хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» американец Джеймс Вишневски рассказал о времени, проведенном в России. Его слова приводит YouTube-канал The Cam & Strick Podcast.

Спортсмен назвал россиян «законченными алкоголиками». «Они не умеют пить немного, за компанию, а напиваются до чертиков. И выходные там редко дают, потому что иначе все будут уходить в запои на несколько дней. В клубе никто не будет знать, где их игроки», — заявил Вишневски.

Вишневски провел за «Адмирал» 16 матчей в КХЛ. Он подписал контракт с клубом на десять недель в сезоне-2016/2017. Ранее американец также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Чикаго Блэкхокс», «Анахайм Дакс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадиенс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнс».

22 февраля канадский защитник «Адмирала» Колби Уильямс назвал разницу между российским и американским менталитетом. «Русские люди — честные. Здесь сразу скажут, если что-то не нравится, не будет никаких искусственных улыбок», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что это заставляет его работать и двигаться вперед, так как в Северной Америке в хоккее стараются быть слишком политкорректными.