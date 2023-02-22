Канадский хоккеист назвал разницу между российским и американским менталитетом

Канадский хоккеист «Адмирала» Колби Уильямс заявил, что россияне честнее американцев

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Колби Уильямс назвал разницу между российским и американским менталитетом. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Североамериканское общество исторически моложе, а в России все пропитано богатой культурой и традициями. Русские люди — честные. Здесь сразу скажут, если что-то не нравится, не будет никаких искусственных улыбок», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что это заставляет его работать и двигаться вперед, так как в Северной Америке в хоккее стараются быть слишком политкорректными.

Уильямс перешел в «Адмирал» в июле 2022 года. Он принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал 16 результативных передач.

В сентябре 2022 года нападающий клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хендерсон Силвер Найтс» Павел Дорофеев сравнил жизнь в США и России. Он рассказал, что американцы всегда дружелюбны, в отличие от россиян, однако это не значит, что они действительно интересуются вашими делами.