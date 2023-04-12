Протесты из-за украинского зерна сочли политической провокацией

Всеукраинский аграрный совет счел провокацией нежелание Европы принимать зерно с Украины

Глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук счел политической провокацией нежелание европейских фермеров принимать на свои рынки зерно с Украины. Заявление опубликовано на сайте организации.

«Политический характер забастовок европейских фермеров очевиден. Украина продает часть зерна Польше и это не носит массовый характер», — заявил Марчук.

По его словам, европейские страны нужны Киеву в первую очередь как транзит, а снижение цен на зерно стало общемировым трендом. Он также связал протесты европейцев с желанием «определенных сил» показать, что это произошло из-за избытка украинского зерна.

Ранее сообщалось, что польское правительство на фоне протестов фермеров сократило ввоз украинского зерна в пять-шесть раз. Украина заявила, что готова прекратить продажу зерна и сохранить исключительно транзит продукции.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин называл решение Польши ограничить ввоз украинского зерна ударом в спину, поскольку сельское хозяйство — это единственное направление, которое продолжает функционировать в стране.

В начале апреля стало известно, что наплыв зерна с Украины вызвал недовольство в странах Европы. Этот факт привел к финансовым проблемам у фермеров в Польше, Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии.

