В одной европейской стране впервые за долгое время подорожало жилье

Bloomberg: в Дании впервые за девять месяцев выросли цены на жилье

В марте 2023 года в Дании впервые за девять месяцев выросли цены на жилье. Подорожание посчитали признаком восстановления рынка недвижимости. Об этом сообщает Bloomberg.

Относительно февраля 2023 года жилье в европейской стране подорожало на 1,2 процента. Повышение цен впервые за долгое время коснулось не одного типа недвижимости — повысилась стоимость и квартир, и загородных домов. Цены восстановились после резкого спада в четвертом квартале, когда отрицательная динамика достигла 6,5 процента.

«Инфляция не растет такими темпами, как раньше, при этом цены на энергоносители также успокоились», — объяснила экономист Биргит Даец. В последние несколько месяцев цены также восстановились в Швеции, Норвегии и Финляндии.

Ранее компания CoStar Group зафиксировала, что за 14 лет в США рекордно упали продажи многоквартирных домов, сдаваемых в аренду. За первый квартал 2023 года инвесторы приобрели дома на сумму 14 миллиардов долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель упал на 74 процента.