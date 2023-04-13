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17:16, 13 апреля 2023Силовые структуры

Укрывавшего Трепову после теракта россиянина отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест до 10 июня Касинцева, укрывавшего Трепову после теракта

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест до 10 июня Дмитрия Касинцева, который укрывал в своей квартире Дарью Трепову после теракта в кафе. Об этом в четверг, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Касинцева обвиняют в преступлении по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»). Ранее россиянин проходил по делу как свидетель.

Следствие считает, что Касинцев знал о причастности Треповой к теракту, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, еще до того, как девушка приехала к нему домой. Сам Касинцев заявил, что пустил Трепову в квартиру из добродушия и не знал о произошедшем.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв, военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

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Илона Палей
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