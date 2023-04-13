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18:15, 13 апреля 2023Среда обитания

Раскрыто число приобретенных россиянами в Грузии квартир

«Bm.ge»: с начала 2022 года россияне купили в Грузии более восьми тысяч квартир

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

С начала 2022 года граждане России купили в Грузии более 8000 квартир. Информацию об этом раскрыло бизнес-агентство «Bm.ge» со ссылкой на данные министерства юстиции зарубежной страны.

По информации издания, в 2022 году россияне стали лидерами списка по количеству сделок с недвижимостью в Грузии, совершенных иностранцами. Всего за предыдущий год 4520 россиян приобрели там 6062 квартиры. На втором месте оказались граждане Израиля, купившие 1892 объекта. Замкнули тройку граждане Украины, которые приобрели 1321 квартиру в Грузии. Кроме того, в десятку лидеров вошли представители Ирана, Турции, Белоруссии, Германии, США, Казахстана и Армении. Всего за прошедший год иностранцы купили там 15 тысяч объектов недвижимости.

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Что касается первого квартала 2023 года, то по его итогам россияне сохранили первенство по количеству приобретенного жилья в Грузии. За период с января по март 1679 соотечественников купили в зарубежной стране 2187 квартир. Вторую и третью строчки также заняли граждане Израиля и Украины с 671 и 520 сделками с жильем в Грузии соответственно. В первой десятке также оказались представители Белоруссии, Турции, Ирана, Польши, Германии, Казахстана и Армении. Всего за первый квартал нынешнего года иностранные граждане приобрели в Грузии 5159 объектов недвижимости.

В марте аналитики риелторского агентства BD-GROUP пришли к выводу, что россияне увеличили интерес к аренде жилья в Грузии. По их данным, за период с января по февраль 2023 года российский спрос на съемные квартиры там оказался на 55,96 процента выше, чем в те же месяцы 2022-го.

Полина Кислицына
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