Названо эффективное упражнение для борьбы с утренними отеками

The Voice назвал лимфодренажные прыжки эффективным упражнением для борьбы с отечностью

Журналисты The Voice назвали лимфодренажные прыжки эффективным упражнением для борьбы с утренней отечностью. Об этом сообщается на сайте издания.

Упражнение выполняется следующим образом: натощак необходимо сделать примерно 80–100 быстрых и небольших прыжков на полусогнутых ногах. Отмечается, что они способствуют пробуждению организма и ускорению метаболизма.

Однако такие прыжки могут быть опасны для здоровья. Это упражнение не рекомендуется выполнять людям, у которых есть проблемы с коленями, а также повышенное или пониженное давление. Кроме того, не стоит делать прыжки при проблемах с мышцами тазового дна.

Ранее тренер Анастасия Малявина посоветовала простые упражнения от отеков для утренней зарядки. Специалист рекомендовала делать массаж стоп и ключиц, а также выполнять разминку диафрагмы.