Обвинивший Трампа прокурор получил угрожающее письмо с белым порошком

Fox News: обвинивший экс-президента Трампа прокурор Брэгг получил письмо с белым порошком

Окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг, обвинивший бывшего президента США Дональда Трампа, получил письмо с белым порошком. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Угрожающее письмо с белым порошком было отправлено окружному прокурору Манхэттена в среду», — отмечается в публикации.

Ранее экс-президент США обвинил своего экс-юриста Майкла Коэна в разглашении данных. Политик потребовал взыскать с адвоката 500 миллионов долларов.

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. 4 апреля его обвинили в более чем 30 случаях подлога документов. Каждый из эпизодов подразумевает максимальное наказание в виде четырех лет заключения.

Совокупно бывшему главе государства может грозить 136 лет тюремного заключения.