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10:07, 13 апреля 2023Наука и техника

Выявлен определяющий способность к поддержанию здорового веса гормон

Metabolism: гормон нейротензин оказался способен поддерживать здоровый вес после похудения

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Копенгагенского университета выявили гормон, который определяет способность к поддержанию здорового веса. Результаты работы опубликованы в журнале Metabolism.

Известно, что самое трудное при похудении — сохранять стабильно низкий вес. Теперь специалисты обнаружили, что гормон нейротензин может помочь предсказать, способны ли люди поддерживать потерю веса.

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Для начала были проведены эксперименты на мышах с ожирением, которые показали, что потеря массы привела к снижению количества нейротензина. Затем состоялись клинические исследования, направленные на изучение корреляции этого гормона и похудением у людей на протяжении восьми недель соблюдения низкокалорийной диеты. Оказалось, что у участников, которые могли сохранять ИМТ в здоровых показателях, выделялось больше нейротензина, чем у испытуемых, которые снова набрали вес.

Исследователи предполагают, что людям, которые продолжают набирать в массе после похудения, просто не хватает эффекта подавления аппетита, который оказывает нейротензин.

В апреле 2023 года сотрудники Калифорнийского университета в Ирвине озвучили механизм, предотвращающий нарушение обмена веществ при калорийной диете, богатой жирами.

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Елена Апазиди
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